Sosyal medyaya düşen fotoğraf tartışma konusu olmuştu

Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan çıplak fotoğraf konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından menajeri aracılığıyla bir yazılı açıklama yayınlayan Şallı, o fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söylemiş ve yasal yollara başvuracağı açıklanmıştı.Milliyet Gazetesi'nden Umut Ünver'in haberine göre; olayın ardından ilk kez konuşan Ebru Şallı, şunları söyledi:“Üzücü bir duruma maruz bırakıldım. İki erkek evladım var, anneyim... Çok zor bir süreç içindeyim” dedi.Seren Serengil’in kendisine destek vermesine teşekkür eden Şallı, “Onun dışında bu olayı büyüten, çarpıtan bir çevre var. Bunu yapanlar camia içinde olan kişiler ve kim olduklarını biliyorum” açıklamasını yaptı.