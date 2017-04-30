Kısmetse Olur programının yapımcısı Haluk Şirin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Evlilik programlarının yasaklanmasına dair bir haber bugün KHK ile duyuruldu. Bunun ardından ilk açıklama Kısmetse Olur programının yapımcısı Haluk Şirin'den geldi. Şirin, Twitter hesabından programın yasal düzenleme nedeniyle ekrana veda ettiğini yazdı:"İlk günden bu yana verdiğiniz tüm desteklere çok çok teşekkür ederiz. Kısmetse Olur yeni yasal düzenleme nedeni ile bugün sona ermiştir. Bir sure Iste benim stilim ile beraberiz, sonra eylemlerimiz hizlanarak devam edecek ;) Kismetse Olur süresince istemeden her kimi kırdıysak affola Küfür edenlere de teşekkür edenlere de sonsuz sevgi ve saygılarımızla.Bye "