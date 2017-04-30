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30 Nisan 2017
Rus güzel plajı salladı! (GALERİ)
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anastasia kvitko
Seksi model giydiği tanga mayoyla denize girdi
22 yaşındaki Rus süpermodel Anastasia Kvitko kıvrımlarıyla Miami plajını salladı.
Bol bol eğlenen Kvitko, paparazzilere böyle yakalandı.
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