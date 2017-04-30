Aşk hayatıyla sürekli gündem olan Aslışah Alkoçlar, artık kendini işine verecek

Genç işadamı Hakan Sabancı'yla geçtiğimiz yıl yaşadığı aşkın ardından magazin manşetlerinden inmeyen Aslışah Alkoçlar, artık kendini işine verecek.Takvim'de yer alan habere göre Londra'daki King's College'de İşletme okuyan sosyetik güzel babasının Bodrum ve Alaçatı'daki otellerinin başına geçmeye hazırlanıyor…Yaz boyunca iki otel arasında mekik dokuyacak olan sosyetik güzelin bu hamlesini ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan, "Alkoçlar bünyesinde çalışmaya başlayan şu genç için desteklerinizi bekliyoruz" mesajıyla duyurdu.Aslışah Alkoçlar'ın bu yaza damga vurmak için yeni projeler hazırladığı da öğrenildi.