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30 Nisan 2017
ABD, uçak gemisini Japon Denizi'ne gönderdi!
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abd
,
amerika
,
kuzey kore
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uçak gemisi
Güney Kore ve ABD, Japon Denizi'nde ortak tatbikata başladı
Kuzey Kore'ye gözdağı vermek için düzenlenen operasyonda ABD uçak gemisi USS Carl Vinson da bölgede konuşlandı.
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