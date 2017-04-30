Referandum sonuçları üzerinden takım elbisesine girdiği iddiayı kaybeden Melih Gökçek, iddiayı kazanan Ahmet Hakan'a,Tahir Sarıkaya aracılığıyla takım elbise gönderdi

16 Nisan referandumu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile takım elbisesine girdiği iddiayı kazanan ve birkaç kez köşesinden Gökçek'in borucunu ödemediğini yazan Ahmet Hakan, bugünkü köşesinden sonunda kazandığı takım elbiseyi aldığını yazdı.Referandum sonuçlarına ilişkin Gökçek'in yüzde 54'ün üzerinde "Evet" oyu çıkacağı iddiası karşısında, bunun altında bir oranla "Evet"in kazanacağını öne süren ve girdikleri iddayı kazanan Ahmet Hakan, daha önceki bir yazısında Gökçek'i sözünde durmamakla eleştirmiş ve "Benimle girdiği iddiayı kaybeden Melih Gökçek, sözünde durup kaybettiği takım elbiseyi hâlâ almadı" yazmıştı.Bugünkü köşesinden kazandığı takım elbiseyi aldığını duyuran Ahmet Hakan şunları yazdı:Melih Gökçek bu... Hiçbir işi maraza çıkarmadan yapmadan yapmaz. Nitekim bizim iddia işinde de aynısını yaptı. Atışmalar, ses yükseltmeler, 'Sözünde dursana kardeşim' demeler falan... Hepsinin ardından nihayet gazeteci Tahir Sarıkaya aracılığıyla borcunu ödedi. Kendisine en fazla kıl olan üç arkadaşıma pay edeceğim verdiğini.