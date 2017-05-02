Evlilik programlarının akıbeti tartışılırken Seda Sayan suskunluğunu bozdu.

Yeni yayınlanan kanun hükmünde kararname ile evlilik programlarının akıbeti tartışmalı bir hal aldı. Önce programların kaldırılacağı yorumları yapılırken, son olarak programların daha dikkatli bir üslupla yoluna devam edeceği sonucuna ulaşıldı.Yasak kararı hiç şüphesiz en çok evlilik programlarından günlük 60 bin TL ile 150 bin TL arasında kazanç sağlayan Seda Sayan, Esra Erol ve Zuhal Topal'i ilgilendiriyor. Hal böyleyken, bu üç isimden gelen açıklamalar kamuoyunda yakından takip ediliyor.Konuyla ilgili ilk sessizliğini bozan isim Seda Sayan oldu. Sözcü Gazetesi'ne konuşan Sayan; "Bize önce 'Yasaklandı' dediler, sonra 'Yok sizi kapsamıyor' dediler. Ne olduğunu ve ne olacağını bilmiyoruz. Esra'yla da konuşuyorum o da bilmiyor. Kaldırıldıysa da başka işler yapacağız. Esra da televizyoncu ben de televizyoncuyum. Kısmet artık. Ne yapalım, kaldırıldıysa başka formatlar bulacağız." dedi.