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2 Mayıs 2017
Altının gramı 6 haftanın en düşüğünde!
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İşte piyasadaki son durum...
Altının gram fiyatı, 143,2 lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 959 liradan satılıyor.
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