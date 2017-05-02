Ahmet Hakan, dünkü yazısında Rüzgar Çetin'e "Bir dur, bir pişman ol" diye seslenmişti. Çetin o yazıya "Mutluyum demedim, yaralıyım bundan emin ol" diye cevap verdi.

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, Rüzgar Çetin'in kendisine verdiği cevabı yazdı. Hakan, "Dün köşemde "bir dur, bir pişman ol" demiştim. Rüzgar mesaj atmış." diye yazdı. Rüzgar Çetin mesajında "Ağabey mutluyum demedim. Yaralıyım, çok pişmanım" dedi."Bir dur, bir pişman ol, bir kenara çekil, bir acı çek" falan yazdım ya... Mesaj atmış bana Rüzgar Çetin. Şöyle diyor: Ahmet ağabey! Yazmışsın sağ ol ama ben bunların hepsini yaptım.Mutluyum demedim, Yargıtay'dan umutluyum dedim. Yaralıyım, bundan emin ol. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağım. Olayın üzerinden bir buçuk yıl geçti. Sekiz ay hücrede tek başıma en büyük cezayı çektim.Kimseye verilmemiş emsalsiz bir hüküm yedim. Hayatım zaten mahvoldu. Ayrıca 10 yıl geçse de bu acı bitmez. Bunu sen de biliyorsun."