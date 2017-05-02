Ayşe Hatun Önal, Antalya Expo 2016'da Ricky Martin'le yaptıkları dans gösterisinin prova görüntülerini Instagram hesabından paylaştı

Geçtiğimiz yıl Antalya Expo 2016'da sahne alan Ricky Martin, Ayşe Hatun Önal'la birlikte 'Adios' şarkısına düet yapmıştı.İkilinin düetine birlikte sergiledikleri dans gösterisi damgasını vurmuştu. Aradan geçen bir yılın ardından, Ayşe Hatun Önal, izleyicileri mest eden dans gösterisinin arka planını takipçileriyle paylaştı.İki ünlü ismin dans provası yaptığı anların videosunu Ayşe Hatun Önal, Instagram hesabından "Ricky Martin Expo 2016 konsere hazırlık provasından hatıra kalanlar... Adios!" notuyla paylaştı.