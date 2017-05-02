Instagram fenomeni Şeyma Subaşı, son olarak yoga yaparken çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştı
Instagram'ın aktif kullanıcılarından Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
ACUN'A YAKIN OLMAK İÇİN MİAMİ'YE YERLEŞTİ
Subaşı, Survivor'ın çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan sevgilisi Acun Ilıcalı'ya yakın olmak için Miami'ye yerleşti.
YOGA YAPIP, AMUDA KALKTI
Burada birçok aktiviteyle zamanını geçiren Subaşı, son olarak yoga yaparken çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'yı amuda kalkmış halde gören takipçileri, gözlerine inanamadı.