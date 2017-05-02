Instagram fenomeni Şeyma Subaşı, son olarak yoga yaparken çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştı

Instagram'ın aktif kullanıcılarından Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.Subaşı, Survivor'ın çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan sevgilisi Acun Ilıcalı'ya yakın olmak için Miami'ye yerleşti.Burada birçok aktiviteyle zamanını geçiren Subaşı, son olarak yoga yaparken çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'yı amuda kalkmış halde gören takipçileri, gözlerine inanamadı.