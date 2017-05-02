Bir kozmetik markasının yüzü olan Yağmur Tanrısevsin, reklam filmi için Brezilya'ya gitti

İki yıl önce 'Mayıs Kraliçesi' dizisiyle ekranda olan Yağmur Tanrısevsin, Reklam filmi için Brezilya'ya gitti. Beş gündür Sao Paulo şehrinde olan oyuncu, bir kozmetik markasının yüzü oldu.Brezilya'da kamera karşısına geçen ve objektife poz veren Tanrısevsin'in sekiz gün sürecek çekim için 900 bin TL aldığı iddia edildi. Oyuncu, Sao Paulo'dan sonra Salvador'a geçerek çekimlere devam edecek.Oğuzhan Koç'la evliliğe giden beraberliğiyle gündemde olan Tanrısevsin, setten kalan zamanlarında şehri dolaşmayı da ihmal etmiyor. Oyuncu, önceki gün duvarların grafiti sanatıyla süslendiği Beco do Batman'ı gezdi. Çektirdiği eğlenceli fotoğraflarıInstagram'dan paylaşan Tanrısevsin'e, binlerce beğeni gelirken, ünlü isimler de yorum yapmayı ihmal etmedi.