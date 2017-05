Kostüm Enstitüsü yararına yapılan Met Gala 2017, dün gece New York'ta düzenlendi. Ünlü televizyon yıldızı Kendall Jenner'ın transparan elbisesi gözleri şaşı etti

Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan Met Gala, dün gece New York'ta yapıldı. Kendall Jenner, transparan elbisesiyle dikkat çekerken, gecede dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın kıyafeti de oldukça ilginçtiDünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın giydiği elbise herkesin ilgisini çekti. İpli ayakkabıları da oldukça farklıydı. Katty Perry'nin kırmızı elbisesi de gecenin renkli kıyafetleri arasındaydı.