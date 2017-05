Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, bugünkü yazısında Star Tv hakkında "Son bilgiyi içerden aldım" diyerek bir yazı kaleme aldı.

Star Tv grubunun tepe ismi Ferit Şahenk'in, sahibi olduğu Star, NTV, NTV Spor'u ve PUHU TV'yi satma kararı aldığı iddia edilmişti. Kanalın yeni sahibinin ise Katarlı beIN grubu olacağı, Şahenk'in kar ortağı olarak kalacağı bu iddialar içindeydi.Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu da bugünkü yazısında bu konuya değindi ve "Son bilgiyi içerden aldım. Görüşmeler yapılıyor doğru. Ama ne zaman sonlandırılacağı konusunda net bilgi yok." dedi.Bu haber yeni değil. Söylentisi oldu, sonra yalanlandı ve haber tekrar piyasaya sürüldü. Son bilgiyi içerden aldım. “Görüşmeler yapılıyor doğru. Ama ne zaman sonlandırılacağı konusunda net bilgi yok” denildi. Satış listesinde star TV, NTV, NTV spor ve Puhu TV gibi mecraların 800 milyon dolar karşılığında Katarlı beIN Group’a satılacağı yazılmıştı. Londra merkezli birçok sektörle ilgili dünya çapında araştırma yapan IHS Markit analisti Orpheas Tapanlis’in, Amerikan Varitey dergisinde Türkiye dizi pazarıyla ilgili bir makaledeki sözünü not almışım; “Türk parasının değerinin düşmesi, medyaya yabancı girişimcilerin ilgisini daha da çekiyor.” Ne kadar bağlantılı bilemem ama yabancı sermayenin televizyon sektörüne hızla girişi bir tesadüf mü?En son Sony Pictures Television, yerli dört kanalı (Planet Mutfak, Planet Türk, Planet Çocuk ve Planet Pembe) satın aldı. Şirketin Orta ve Doğu Avrupa, Afrika Başkan Yardımcısı Lyle Stewart, “Türkiye inanılmaz dinamik bir pazar. Uzun zamandır uygun bir işaret arıyorduk” diyordu. Netflix de Polonya’dan sonra Türkiye’yi seçti.Şu an yüzde 6.5 gibi bir potansiyele sahip Türkiye’de.Digital TV Research, Türkiye’nin de içinde bulunduğu (Katar, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir, Tunus, İsrail, Kuveyt, Mısır, Suriye, Irak vs.) ülkelerin gelecek 10 yıllık paralı TV izleme haritasını çıkardı. Abone sayısının 21 milyon 300 bine çıkması bekleniyor. Bu rakamın yüzde 37’si Türkiye’den. Gelire baktığımızda 2010 ile 2020 arasında tüm bölgede paralı gelirin 5.63 milyar olması bekleniyor. Bunun yüzde 51’i Türkiye’yle İsrail arasında pay edilecek. Şimdi neden Netflix ve Sony Pictures’ın Türkiye’ye geldiği sanırım anlaşıldı. Bu gelişler Orta Doğu’daki karmaşaya rağmen oluyor. Bu da ilginç değil mi?Türkiye, dünya dizi sektörünün ilgisinin üzerinde olduğu bir ülke. Sektörün ciddi yayın organlarındaki yorumlar bunu gösteriyor. Paranın da hoş sesi demek aynı zamanda. 350 milyon dolar seviyelerinden bahsediliyor. Peki bu, yabancı sektör yatırımcılarının dikkatini çekmiyor mu? Endemol boşuna mı girdi? MBC Group bu bölgenin en büyük medya kuruluşu. Saner Ayar ve Onur Güvenatam’la 03 Prodüksiyon’u kurdular. Birden Karga Seven Pictures adını duyduk. ‘Yerli yapım şirketleri için yeni bir düzen kaçınılmaz mı?’ diye sormadan edemiyorum. Yabancı ortak sayısı artabilir ve artık tek tabanca olmak zorlaşabilir.