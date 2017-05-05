A Haber sunucusu Erkan Tan, son günlerde yükselen sebze meyve fiyatları üzerinden ilginç bir çıkış yaptı

A Haber sunucusu Erkan Tan, canlı yayında, artan sebze-meyve fiyatları eleştirilerini "hükümete arkadan çakma" olarak değerlendirdi ve yurttaşlara domates yiyemiyorlarsa mehter ya da portakal yemelerini tavsiye etti.Canlı yayınlarda 'mehter vermesiyle' tanınan sunucu Tan, domates fiyatlarının tavan yaptığını ifade eden medya kanallarına ve yurttaşlara ise "Menemen yiyemiyorsan mehter ye! Millet domates pahalı diye menemen yiyemiyormuş. Menemen yiyemiyorsan portakal ye! Domates ve menemen üzerinden hükümete arkadan çakıyorlar. Oğlum, bu hükümet menemenle domatesle yıkılmaz lan! Arkasında millet var, millet. O yüzden yıkılmaz" dedi.