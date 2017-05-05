Sevda Demirel köpeğini veterinere götürürken silikonları ile ilgili samimi sözler sarf etti

Düzenli olarak doktor kontrolüne götürdüğü köpeğinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu anlatan Sevda Demirel, "Ben onsuz yaşayamam, çok zor günler geçirdiği köpeğim. O benim evladım herşeyim. Onun sağlığı benim için çok önemli" dedi.16 yıl önce taktırdığı silikonlarını geçtiğimiz günlerde çıkarttığının hatırlatılması üzerine Demirel, "Evet yüzümde ve dudaklarımda hiçbir dolgu maddesi yok. Sadece göğüs silikonlarımı tekrar taktırdım, çünkü armut gibi dümdüz bir vücudum olmuştu. Aynaya bakınca çok mutsuz hissettiğim için göğüslerime tekrar silikon taktırdım" şeklinde konuştu