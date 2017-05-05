Adriana Lima, sosyal medya hesabından "Hepinizi özledim" mesajını paylaştı...

Antalya'da The Land of Legends'da düzenlenecek şova katılacak olan Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart, Viktoria Odintsova ve Victoria Lopyreva, organizasyon kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Dosso Dossi Fashion Show tarafından belirlenen 'Merhaba Türkiye. 9 Haziran'da Dosso Dossi Fashion Show'un ve The Land of Legends'in muhteşem şovunda sizi görmekten mutluluk duyacağım' mesajını sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşan ünlü isimler, dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişiye direkt ulaştı.Adriana Lima bir sürpriz yapıp mesajının sonunda 'Hepinizi özledim' derken, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros ise 'Hepinizi seviyorum' ekini yaptı. Isabeli Fontana, ayrıca bir jest daha yaparak kendisinin yer aldığı Türkçe yayımlanan bir derginin kapak fotoğrafını da paylaştı. Şov kapsamında birer konser verecek olan Rusya'nın ünlü şarkıcıları Nikolay Baskov ve Dima Bilan da 'Merhaba Türkiye' diyerek mesaj paylaşan isimler arasında yer aldı. Her biri aynı zamanda birer sosyal medya fenomeni olan isimlerin bu mesajları kısa sürede hayranları tarafından da paylaşılarak dünya genelinde büyük dikkat çekti.2017 yaz sezonu öncesinde Türkiye turizmine de büyük destek vereceklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Şovumuza katılacak isimlerin her hareketi, milyonlarca hayranı tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle Türkçe mesaj paylaşımını bir gelenek haline getirdik" dedi.9 Haziran'da The Land of Legends'da gerçekleştirecekleri şov ile dünyanın gözünün Antalya'ya çevrileceğini belirten Hikmet Eraslan, Türkiye'nin en büyük moda şovunu gerçekleştireceklerini söyledi. Hikmet Eraslan, Victoria's Secret'in dört meleğini aynı anda podyuma çıkartacağız. Başka sürpriz isimler de olacak. Bu şov dünyada uzunca süre konuşulacak" dedi.