Pop şarkıcısı Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li popülerlik tanımlaması yok artık dedirtti!

İçkili mekanlarda sahne alması yasaklanan ve 29 Mart'ta 17 yaşına giren Aleyna Tilki, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yok artık dedirtti.Popülerlik ve popüler kültürle ilgili sorular soran Aleyna Tilki, Türkiye'nin dünyaya mal olmuş şairi Nazım Hikmet'i örnek gösterip "Popüler olan şeyler, kalitesiz olacak diye bir şey yok. Nazım Hikmet de popüler mesela." ifadelerini paylaştı.Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı takipçilerini şaşırtırken, genç şarkıcıya tepkiler de gecikmedi.