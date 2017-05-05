Pop şarkıcısı Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li popülerlik tanımlaması yok artık dedirtti!
İçkili mekanlarda sahne alması yasaklanan ve 29 Mart'ta 17 yaşına giren Aleyna Tilki, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yok artık dedirtti.
NAZIM HİKMET'Lİ SAVUNMA PES DEDİRTTİ!
Popülerlik ve popüler kültürle ilgili sorular soran Aleyna Tilki, Türkiye'nin dünyaya mal olmuş şairi Nazım Hikmet'i örnek gösterip "Popüler olan şeyler, kalitesiz olacak diye bir şey yok. Nazım Hikmet de popüler mesela." ifadelerini paylaştı.
TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ: VAH SENİN CAHİLLİĞİNE
Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı takipçilerini şaşırtırken, genç şarkıcıya tepkiler de gecikmedi.