Ayşe Hatun Önal, Beyazıt Öztürk ile komik bir skeç hazırladı. Rol icabı Beyaz'a tokat atan Ayşe Hatun Önal, ayarı tutturamayınca Beyaz neye uğradığını şaşırdı

Beyaz Show'un dünkü konukları arasında yer alan Ayşe Hatun Önal, Beyaz ile bir skeç hazırladı.Ayşe Hatun Önal, skeçte rol icabı Beyaz'a tokat atacaktı ancak ayarı tutturamadı.Ayşe Hatun Önal, rolüne kendini öyle bir kaptırdı ki Beyaz'a adeta Osmanlı tokatı attı. Beyaz, bu kadar sert bir tokat beklemediğinden dengesini zor topladı. Bu komik anlar izleyici gülmekten kırdı geçirdi.