Cengiz Semercioğlu'ndan yola çıkan Hıncal Uluç, Ertuğrul Özkök başta olmak üzere Hürriyet yazarlarına verdi veriştirdi

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet'in Kelebek eki yazarı Cengiz Semercioğlu'nu topa tuttu. Uluç'un eleştirilerinden bir diğer Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök de nasibini aldı.Cengiz Semercioğlu, sinema ve tiyatromuz olmasına rağmen modern sanatların hem üretim hem eğitim hem de seyirci anlamında can çekiştiğini yazdı."Hem de nasıl yanılıyorsun Cengiz?." diyen Hıncal Uluç, "Sen hayatında hiç opera, bale, klasik müzik, modern dans gösterisine gittin mi?. Gitsen, medyanın "Sıfır" ilgisine rağmen salonların nasıl dolu olduğunu görürdün.." diye payladı."Söyle Cengiz, sen, geçtim, Hürriyet'te bu dediğin sanat dallarını düzenli izleyen ve düzenli yazan tek, bir tek yazar var mı?." diye soran Hıncal Uluç, 'hanut geziler'i tekrar gündeme getirip Hürriyet yzarlarını adeta topa tuttu:"Beleş davetlerle dünyayı dolaşır, orda en ipe sapa gelmez şeyleri, davet karşılığı yazarken, mesela New York operasına, balesine, ya filarmoni konserine gitmek aklınızdan geçti mi?."Meriç Sümen'in Ertuğrul Özkök'e "Dünyayı geziyorsun, gez.. Ama mesela Moskova'da bir Bolşoy'a git de iki satır bale yaz ne olur" diye mail attığını belirten Hıncal Uluç, ardından da esti gürledi: "Çıt yok, Ertuğrul'dan.. Siz ikiniz mesela, 2017'de kaç yurt içi, yurt dışı kaç davete gittiniz, sadece sayı olarak yazma cesaretiniz var mı?."Ozan Güven, Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü paylaşmış, sosyal medyada..Cem Yılmaz da altına " (Atatürk) Her zaman doğrudur...Hiç yanıldığını duymadım, görmedim" yorumunu yapmış..Cengiz Semercioğlu dostum, Hürriyet Kelebek ekindeki köşesinde, katılıyor onlara ama, ekliyor.."Tamam sinemamız, tiyatromuz var olmasına var da... Modern sanatlar...Opera... Bale... Klasik müzik... Dans...Hem üretim, hem eğitim, hem seyirci anlamında zorlanan o kadar çok sanat dalımız var ki...Hayat damarlarımız kopuyormuş misali.."Hem de nasıl yanılıyorsun Cengiz?.Sen hayatında hiç opera, bale, klasik müzik, modern dans gösterisine gittin mi?.Gitsen, medyanın "Sıfır" ilgisine rağmen salonların nasıl dolu olduğunu görürdün..Gitsen, yarının dünya starı olacak gençleri görürdün..İzlesen, konservatuarlardan ne harikalar yetiştiğine şahit olur, onların hatta mezun olmadan dünyanın en büyük opera ve bale akademilerine, kumpanyalarına transfer olduklarını öğrenirdin..Söyle Cengiz, sen, geçtim, Hürriyet'te bu dediğin sanat dallarını düzenli izleyen ve düzenli yazan tek, bir tek yazar var mı?.Beleş davetlerle dünyayı dolaşır, orda en ipe sapa gelmez şeyleri, davet karşılığı yazarken, mesela New York operasına, balesine, ya filarmoni konserine gitmek aklınızdan geçti mi?.Geçen akşam, Süreyya Salonu merdivenlere kadar doluydu.Hem de bir Türk'ün koreografisi ile "Vivaldi Dört Mevsim" Modern Bale Dünya Prömiyeri yapılırken..Meriç Sümen yanımda oturuyordu.Bu ismi hiç duydun, hiç köşende yazdın mı?.Ertuğrul Özkök'e mail atmış.. "Dünyayı geziyorsun, gez.. Ama mesela Moskova'da bir Bolşoy'a git de iki satır bale yaz ne olur" demiş.. Çıt yok, Ertuğrul'dan..Siz ikiniz mesela, 2017'de kaç yurt içi, yurt dışı kaç davete gittiniz, sadece sayı olarak yazma cesaretiniz var mı?.Peki siz ikiniz mesela "Hem üretim, hem eğitim, hem seyirci anlamına zorlanıyor" dediğin o sanat dallarını, Opera, Bale, Klasik Müziği, dolaylı yoldan bile olsa bir kere yazdınız mı?.Başta senin gazeten Hürriyet, medyanın tüm ilgisizliğine, Devlet Opera ve Balesi'nin başına sanki, bu Cumhuriyet Kurumunu kökünden yıksın diye getirilen Selman Ada nam beceriksiz yöneticinin, Rengim Gökmen'in rekor üstüne rekor kırdıran ekibini darmadağın etmesine rağmen, gitmeyi bir dene de, salonları gör bakalım, boş mu, dolu mu?.Hayat damarlarımız gürül gürül Cengiz.. Sen, sizler, kopan bile değilsiniz..Hiç tutmadınız ki ucundan?.