Muhteşem Yüzyıl: Kösem, bu sezon sonu ekranlara veda edecek.

Muhteşem Yüzyıl yayın hayatına ilk kez 2011 yılında başlamış ve oldukça ses getirmişti.'Hürrem Sultan' lı Muhteşem Yüzyıl daha sonrasında, 'Kösem' ve 'Kösem: 4. Murat' konseptleriyle 2 sezon daha yapıldı. Ancak ilk sezondaki başarısını bir türlü yakalayamadı.Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı, Bloomberg TV'de katıldığı canlı yayında, bu sezonun sonunda 'Muhteşem Yüzyıl' serisinin ekran yolculuğunun biteceğini açıkladı.5 Ocak 2011 tarihinde Show TV'de başlayan 'Muhteşem Yüzyıl', bu sezon sonu ekranlara veda edecek.