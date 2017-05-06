Murat Boz, Enver’le birlikte oturdukları Yeniköy’deki evden eşyalarını taşıdı

Hürriyet'in haberine göre; Murat Boz ve Aslı Enver, beraberliklerini noktaladı. Çift, 10 gün önce ayrılık kararı aldı.Bu kararın ardından Murat Boz, Enver’le birlikte yaşadıkları Yeniköy’deki evden taşındı. Eşyalarını toplayıp yeni bir ev arayışına giren şarkıcı, gece gezmelerine de başladı.Boz’un önceki gece “İşte Benim Stilim”le ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle eğlenmesi ilişkinin ihanet nedeniyle bittiği iddialarını gündeme getirdi.Açıklama yapan Boz, “Hakkımda çıkan ‘ihanet’ haberleri tamamıyla gerçe dışıdır” dedi. Enver ise suskunluğunu korudu.