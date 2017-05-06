Flaş bir iddia ortaya attı...

'Survivor 2017'de gönüllüler adına mücadele eden Ogeday Girişken, takım arkadaşlarıyla sohbet ederken flaş bir iddia ortaya attı.Başarılı yarışmacı, "İlhan abi düşüşte. Son demlerini yaşıyor. İki dokunulmazlık kazanırsak, İlhan abinin ada konseyinde adı da çıkarsa buradan gider. İlhan abinin gitmesi işimize yarar mı, yaramaz. Bize oradan Furkan'ın gitmesi avantaj sağlar. İlk potaya girip elenmesi işimize yarar" ifadelerini kullandı.1975 doğumlu İlhan Mansız, 'Survivor 2017'de en yaşlı yarışmacısı olarak dikkati çekyior.