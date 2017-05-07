Ekranda sıklıkla boynunda gördüğümüz ay yıldızlı kolye soruldu...

Referandum önce MHP lideri Bahçeli’nin Nazlı Çelik’in programına konuk olmasının ardından, Çelik’in canlı yayınlarda taktığı al yıldızlı kolye tartışılmıştı. Ankara gazetecilerinden Deniz Zeyrek ay yıldızlı kolyeyi Çelik’e Bahçeli’nin hediye ettiğini iddia etmiş, “Aynı kolyeden sunucu Didem Arslan'a da hediye edildi’ demişti. Aynı programda Bahçeli'nin Ahmet Hakan'a kol saati hediye ettiği de söylenmişti.Öğrencilerin, “Siyasete girecek misiniz?” sorusuna Çelik, “Herkes bildiği işi yapmalı. Siyaseti, siyasi haberleri çok seviyorum. Ankara’ya gidiyorum, mülakatlar yapıyorum, konuk alıyorum. Ama böyle bir düşüncem yok” dedi.Çelik, “Boynunuza taktığınız ay-yıldızlı kolyeyi MHP Lideri Bahçeli mi hediye etti?” sorusuna, “Sayın Bahçeli hediye etmedi. Ben bunu yıllar önce almıştım. Bahçeli, sevdiğim, takdir ettiğim bir siyasetçi. Kendisi de alsaydı büyük bir mutlulukla kabul ederdim” yanıtını verdi.Konuşmanın sonunda İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Besim Yıldırım’ın Oltu taşından yapılma ay-yıldız kolye hediye ettiği Nazlı Çelik’le selfi çekilmek isteyen öğrenciler birbirleriyle yarıştı.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Nazlı Çelik, haberci olarak kırmızı çizgileri bulunduğunu belirterek, “Kırmızı çizgimiz çok net. Bu ülkenin birlik bütünlüğüne zarar verebilecek hiçbir habere bültenimizde yer vermiyoruz. En büyük şansımın bu topraklarda doğup, büyümek olduğunu düşünüyorum. Birilerini rahatsız etse de büyük bir gururla bu boynumdaki ay-yıldızlı kolyeyi takıyorum. Şehit haberlerinde, kadına şiddet, çocuk istismarında, maganda terörü gibi bu konular kırmızı çizgimiz. Bunlarda tarafsız olamıyoruz” dedi.Dağlıca ve Nusaybin’de yaptığı haberleri de anlatan Çelik, şunları söyledi:“Destek amacıyla ‘Onların yanına gitmeliyim’ dedim ve Genelkurmay Başkanlığı’na izin için yazı yazdım. İzin çıkınca en uzak noktadaki Dağlıca’yı seçtim. Onlarca şehit verdiğimiz Dağlıca’ya hiçbir televizyoncu gitmemişti. Benim için Dağlıca’da en değerli haberimi yaptım. Efeler Taburu’nu görüntüledik. Coğrafya açısından harika bir yer. Mehmetçik küçük bir mağara içinde yatıp kalkıyor. Orayı teröristlerden arındırmak için amansız bir mücadele sürüyor. 2 metre yüksekliğinde kar var. Normal şartlarda konuşmakta bile zorlanırsınız. Gencecik Mehmetçikler orada vatanı korumak için, sizler, bizler rahat uyuyalım diye görev yapıyor. Biz de onların haberlerini yaptık. Oralarda görev yapanlar unutulmadıklarını bilmek istiyorlar. Bana ‘Mili maç izler gibi sizi izledik’ dediler.”