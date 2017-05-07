Geçtiğimiz günlerde basına bomba gibi düşen Aslı Enver-Murat Boz ayrılığı için çok farklı bir iddia gündeme geldi

İstanbul'lu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Aslı Enver ile Murat Boz'un ilişkilerini bitirmelerinin nedeninin Murat Boz'un ihaneti değil, referandum süreci olduğu iddia edildi.Murat Boz'un, Eser Yenenler ile birlikte İşte Benim Stilim kızlarıyla yakalanması üzerine AslıEnver'in birlikte yaşadıkları Yeniköy'deki evi terkettiği iddia edilmişti..Posta gazetesinin haberine göre; Ayrılık sebebi Murat Boz'un kaçamağı değil ve ayrılık 1 hafta önce yaşanmadı.Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Aslı Enver-Murat Boz ayrılığı için çok farklı bir iddia gündeme geldi. Aslı Enver, Yeniköy'de Boz'la oturdukları evden nisan başında ayrıldı. 16 Nisan Referandumu öncesinde Murat Boz'un "evet" kampanyasına katılması Aslı'yı üzdü.Boz'a; "Hata ettin, sanatçı siyasete karışmamalı" diyen Aslı Enver'in bu kararını ailesi de destekledi.Murat Boz, referandum için "evet" kampanyasını başlatan ilk isimlerden olmuş ve "Ben varım sen de var mısın" videosu paylaşan ikinci isim olmuştu.