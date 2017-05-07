Geçtiğimiz günlerde basına bomba gibi düşen Aslı Enver-Murat Boz ayrılığı için çok farklı bir iddia gündeme geldi
İstanbul'lu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Aslı Enver ile Murat Boz'un ilişkilerini bitirmelerinin nedeninin Murat Boz'un ihaneti değil, referandum süreci olduğu iddia edildi.
Murat Boz'un, Eser Yenenler ile birlikte İşte Benim Stilim kızlarıyla yakalanması üzerine Aslı
Enver'in birlikte yaşadıkları Yeniköy'deki evi terkettiği iddia edilmişti..
Posta gazetesinin haberine göre; Ayrılık sebebi Murat Boz'un kaçamağı değil ve ayrılık 1 hafta önce yaşanmadı.
MURAT'IN "EVET" KAMPANYASINA KATILMASI ASLI'YI ÜZDÜ
Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Aslı Enver-Murat Boz ayrılığı için çok farklı bir iddia gündeme geldi. Aslı Enver, Yeniköy'de Boz'la oturdukları evden nisan başında ayrıldı. 16 Nisan Referandumu öncesinde Murat Boz'un "evet" kampanyasına katılması Aslı'yı üzdü.
"SANATÇI SİYASETE KARIŞMAMALI"
Boz'a; "Hata ettin, sanatçı siyasete karışmamalı" diyen Aslı Enver'in bu kararını ailesi de destekledi.
Murat Boz, referandum için "evet" kampanyasını başlatan ilk isimlerden olmuş ve "Ben varım sen de var mısın" videosu paylaşan ikinci isim olmuştu.