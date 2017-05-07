Murat Boz ve Eser Yenenler'in çapkınlık macerası gündem olmaya devam ediyor. Tahir Sarıkaya, iki ünlü ismi çok ağır şekilde eleştirdi

Beyaz TV ekranlarında Murat Boz ve Eser Yenenler'in olaylı çapkınlık gecesinin haberini sunan Tahir Sarıkaya, "Eser Yenenler o tiple bu fizikle çapkınlık yapıyor ya; artık pes!" dedi.Ünlü şarkıcı Murat Boz ve Eser Yenenler'in Bahar-Nihal Candan kardeşler ile yaptığı kaçamağın yankıları sürüyor. Beyaz TV ekranlarında haberi izleyiciye aktaran sunucu Tahir Sarıkaya, bu ikili hakkında ağır ifadeler kullandı.