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7 Mayıs 2017

"Eser Yenenler, o tiple nasıl çapkınlık yapıyor?"

murat boz, eser yenerler
Murat Boz ve Eser Yenenler'in çapkınlık macerası gündem olmaya devam ediyor. Tahir Sarıkaya, iki ünlü ismi çok ağır şekilde eleştirdi
"Eser Yenenler, o tiple nasıl çapkınlık yapıyor?" Beyaz TV ekranlarında Murat Boz ve Eser Yenenler'in olaylı çapkınlık gecesinin haberini sunan Tahir Sarıkaya, "Eser Yenenler o tiple bu fizikle çapkınlık yapıyor ya; artık pes!" dedi.

Ünlü şarkıcı Murat Boz ve Eser Yenenler'in Bahar-Nihal Candan kardeşler ile yaptığı kaçamağın yankıları sürüyor. Beyaz TV ekranlarında haberi izleyiciye aktaran sunucu Tahir Sarıkaya, bu ikili hakkında ağır ifadeler kullandı.

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