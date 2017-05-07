Melih Gökçek, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, "Muharremcim. Lütfen kendine dikkat et." diyerek CHP'li Muharrem İnce'yi uyardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla CHP'li Muharrem İnce'yi uyardı.Muharrem İnce'nin Meclis'te yaptığı basın açıklamasının videosunu yayınlayan Melih Gökçek, tweetinde diktatör olarak tanımladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce için fırsat beklediğini öne sürdü. Gökçek, İnce'ye "Üslubun yumuşak, şevkat dolu olsun" dedi."Muharremcim. Lütfen kendine dikkat et. Aşağıdaki konuşman nedeniyle diktatör zaten fırsat bekliyor. Üslubun yumuşak-şevkat dolu olsun."