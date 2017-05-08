Survivor'da adını duyuran eski milli atlet Nagihan Karadere'nin çıplak fotoğrafının sosyal medyaya sızması gündeme bomba gibi düştü

Kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların sosyal medyaya düşmesi yüzünden zor günler geçiren Ebru Şallı'dan sonra Survivor Nagihan Karadere'nin de çıplak pozu internete sızdı.Bir programda yayınlanan Nagihan Karadere'nin söz konusu çıplak fotoğrafında omzuna dolanan bir erkek kolu görünüyor.Nagihan Karadere bu haber sonrası Twitter hesabından 'Tehdit ve şantajla bu ülkede kimse bir yere varamaz' başlığıyla şu açıklamayı yaptı: "Namusumu teslim ettiğim evlelendiğim çocuğumun babası olan insan onda kalan fotoğraflarımı basına servis edip beni kötü anne olarak göstermeye çalışıp velayeti bahane edip yasal olarak beni haraca bağlamaya çalışmaktadır. 2 gündür kızımla beraber savcılıktayım. Türk adaletine sığınıyorum. Gereken cevabı hakimlerimiz ve savcılarımız verecektir. Saygılarımla."