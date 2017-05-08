TGRT Haber'in Genel Yayın Yönetmeni değişti...

İhlas Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren TGRT Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç görevinden alınarak yine aynı gruba bağlı Türkiye Gazetesi'nin Yayın Koordinatörlüğü görevine getirilmişti.Yücel Koç'tan boşalan Genel Yayın Yönetmenliği görevine ise Haber Koordinatörü olarak görev yapan Ercan Seki atandı.İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevine Ercan Seki'nin atanması kararını az önce çalışanlara duyurdu.Duyurunun ardından halef-selef Genel Yayın Yönetmenlerinin de katılımıyla 'Devir Teslim pastası' kesildi.Mücahit Ören, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini Ercan Seki'ye teslim ederken Yücel Koç'u da Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörlüğü görevine uğurladı.