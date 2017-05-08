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8 Mayıs 2017
Habertürk sunucusu canlı yayında rejiye çok sert çıktı!
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noyan doğan
Rejiye sinirlendi
Habertürk'te sabah saatlerinde ekranlara gelen ekonomi programı Bakış'ın sunucusu Noyan Doğan tablo konusunda rejiye sinirlendi.
İstediği tablolar ekrana gelmeyince sesini yükseltip rejiye bağırdı.
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