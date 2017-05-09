Kanal D'nin Hollanda'da başlayan ve Türkiye'de devam eden dizisi, güçlü kadrosuna rağmen sadece 9 bölüm dayanabildi
Yapımcılığını Endemol Shine Türkiye’nin üstlendiği, Kanal D’de Çarşamba akşamları yayınlanan drama Evlat Kokusu final yapma kararı aldı. Dizi 9. bölümde ekranlara veda ediyor.
Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı dizinin başrollerini; Hande Soral, Barış Kılıç, Sedef Avcı, Murat Han ve Yeşim Salkım paylaşıyor.
Evlat Kokusu'nun Amsterdam çekimleri sırasında Utrecht Wolvenplein Hapishanesi kapatılmıştı.