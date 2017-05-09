Cem Yılmaz, Twitter'dan kendisine bela okuyan takipçisine cevap verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter'dan kendisine "Allah belanı versin" diyen takipçisini affetmedi. Yılmaz, "Sağ ol canım. Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun" yanıtını verdi.CEM YILMAZ TAKİPÇİSİNİ AFFETMEDİSosyal medyada hakkında yapılan yorumlara genelde şaka yollu yanıtlar vermeyi tercih eden Cem Yılmaz, gösteri tarihlerini soran takipçisine yanıt vermeyince ağır bir hakaretle karşı karşıya kaldı. Takipçisinin 'Allah belanı versin abi' çıkışına kayıtsız kalmayan ünlü komedyen, bu mesaja, "Sağol canım. Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun" yanıtını verdi.