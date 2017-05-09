Sonera Holding, Turkcell'deki 155 milyon adet payının satışını gerçekleştirdiğini KAP'a açıkladı

Sonera Holding BV adına Türkiye'deki vekili Ayşe Hergüner Bilgen tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Sonera Holding BV'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'deki 155 milyon adet payın satış işleminin pay başı 11,45 TL fiyat ile gerçekleştirildiği bildirildi.Sonera, 155 milyon adet hisse payını 1 milyar 774 milyon TL karşılığında satmış oldu.Açıklamada, söz konusu payların takasının gerçekleşmesiyle birlikte Sonera Holding BV'nin, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'deki paylarının 8 Mayıs itibarıyla yüzde 7,04'e düştüğünün bilgisi verildi.4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de (Turkcell) yaklaşık yüzde 14 doğrudan hissedarlığa sahip olan Sonera Holding BV'nin, Turkcell'in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 6,8'ine tekabül eden hisselerini satma kararı aldığını bildirmişti.