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9 Mayıs 2017

Beyaz Show, artık her cuma izleyicileri ile buluşacak...

beyaz show
Ambargo konulan 'Beyaz Show', 2 haftada bir izleyici ile buluşmaya başlamıştı. Beyaz'a iyi haber geldi. Program artık her cuma izleyici ile buluşacak.
Beyaz Show, artık her cuma izleyicileri ile buluşacak... Kanal D ekranlarında her cuma gecesi yayınlanan 'Beyaz Show'a ambargo konularak iki haftada bir yayına geçilmişti. Beyaz'a yapılan bu ambargo kalktı. Kahkaha tufanının eksik olmadığı program artık her hafta yayınlanacak.

PROGRAMIN CANLI OLUP OLMAYACAĞI BELLİ DEĞİL
Yeni sezona 15 gün arayla ve bant yayınıyla ekranlara gelen Beyaz Show, bundan sonra her hafta ekrana gelecek. Ancak programın eskiden olduğu gib

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