Kanal D ekranlarında her cuma gecesi yayınlanan 'Beyaz Show'a ambargo konularak iki haftada bir yayına geçilmişti. Beyaz'a yapılan bu ambargo kalktı. Kahkaha tufanının eksik olmadığı program artık her hafta yayınlanacak.Yeni sezona 15 gün arayla ve bant yayınıyla ekranlara gelen Beyaz Show, bundan sonra her hafta ekrana gelecek. Ancak programın eskiden olduğu gib