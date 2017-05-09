İnternet ansiklopedisi Wikipedia Türkiye'deki erişim engelini Anayasa Mahkemesine taşıdı

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'deki yasaklama kararının ardından Anayasa Mahkemesine başvuru yaptı.İçeriğinde barındırdığı gerek teröre destek veren yazılar, gerek Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle Türkiye'deki erişimi BTK tarafından engellenen Wikipedia, kararı daha önce de mahkemeye taşımıştı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia adlı vakfın, Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetmişti.Wikipedia bu kararın üzerine Anayasa Mahakemesine başvuru yaptı.