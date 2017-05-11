Geçtiğimiz yıl vizyona giren Dağ 2 ile gişede büyük başarıya imza atan Dağ ekibi, televizyon ekranlarına adım atıyor

Özellikle ikinci filmiyle gişede yoğun ilgi gören ve büyük beğeni toplayan Dağ serisinin ekibinden 6 bölümlük dizi geliyor. Star'da yayınlanacak Börü ile ilgili detayları, Habertürk yazarı Mustafa Doğan kaleme aldı.‘Dağ’ ekibinden 6 bölümlük dizi: BörüKahramanlık temalı dizilerin önünü “Dağ” filminin gişe başarısı açmıştı.Filmin gördüğü ilgi sonrası ekranlarda yeni bir furya başladı.“İsimsizler”, “Söz” ve “Savaşçı” hatırı sayılır reytingler alıp izleyicide karşılık bulunca “Dağ”cılar da kolları sıvadı.Geç bile kaldılar aslında. Bu proje en çok onların hakkıydı.Neyse, zararın neresinden dönülse kârdır.Ekip şimdi harıl harıl bir dizi projesi hazırlıyor. Adı “Börü”.Eski Türkçe’de kurt anlamına gelen “börü” aynı zamanda toplumun kaderini değiştirebilecek güçteki liderlere verilen bir sıfat.Dizinin 40 saniyelik teaser’ı hayli iddialı.“Türk televizyon tarihinde bir ilk, 1 saatlik bölümler, HBO kalitesinde şifresiz yayınlar, Dağ 2’yi yapanlardan” diyerek başlıyor.Ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün, bir kurdun görüntüsü eşliğinde ekranda beliren, “Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır” sözleriyle devam ediyor.Bir gece operasyonu görüntüsü eşliğindeki final ise nasıl bir hikâye izleyeceğimizi anlatıyor: “Türk’üm demekten mutlu olanların öyküsü.”Buram buram milliyetçilik kokan, 6 bölümlük mini bir dizi olacak “Börü”. Sonbaharda ekrana gelecek. Akabinde bir de sinema filmi çekilecek.Sürenin 1 saat olarak belirlenmesi yerinde bir karar. Zira bu tarz öykülerde zaman doldurma çabası seyir keyfini dramalardan ve komedilerden daha çok törpülüyor.Halihazırda ekranda olan üç dizide de bu sorun var. “Savaşçı” nın reytinginin düşmesinin başlıca sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum.Süre konusu aynı şekilde çatışma sahnelerinin etkileyiciliğinin önünde de büyük bir engel.Dizinin konusuna gelince...2013 yılında başlayacak öykü, seçkin bir polis özel harekât timinin maceralarını ekrana taşıyacak.Mücadelenin bir ayağı FETÖ, bir ayağı terör olacak.Merak ve heyecan uyandıran bir iş. Ortaya çıkacak sonucu merakla bekliyorum.Detaylar önümüzdeki günlerde netleştikçe paylaşmaya devam edeceğim.Film ekibinden oyuncuların da rol alacağı dizinin kadrosunda Murat Serezli’nin yer almayacak olması büyük şanssızlık. Zira “Savaşçı” dizisinin yıldızı kesinlikle o.