Bülent Ersoy, Hindistan'da özel swarovski taşlarla kaplattığı 'Tuk Tuk' adlı aracı ile ilgi odağı oldu

Bülent Ersoy'un, Banu Alkan, Burcu Esmersoy ve Safiye Soyman ile birlikte çekecekleri gezi programından ilk fotoğraf geldi. Yaz döneminde ekranlara gelecek 'Dünya Güzellerim' adlı programın ilk durağı Hindistan oldu. Diva'nın Hindistan'a yolculuk sırasında tam 40 adet bavul götürmesi dikkatleri çekmişti.Bülent Ersoy, programın yönetmeni Mustafa Kotan'ın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta kendisine özel yaptırılan 'Tuk Tuk' un (Hindistan'da kullanılan şehir içi ulaşımı sağlamaya yarayan araç) önünde poz verdi.Diva'ya özel hazırlanan aracın yapımında 5 kg swarovski taş kullanıldığı ve koltuklarının Hint ipeği ile kaplandığı söyleniyor.Sözcü'nün haberine göre; Tuk Tuk'un, yapımı bir ayda tamamlandı ve 20 bin dolara mal oldu.