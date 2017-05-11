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11 Mayıs 2017
Ünlü model flaş patlayınca frikik verdi!
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frikik
,
joanna krupa
Böyle frikik verdi...
Ünlü model Joanna Krupa katıldığı akşam yemeğinde paparazzilere yakalandı. İç çamaşırı giymeyen güzel flaşlar patlayınca böyle frikik verdi.
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