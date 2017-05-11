Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında Ahmet Hakan için "Aydın Doğan'ın finosu" demişti.

Ahmet Hakan, kendisine TGRT Haber ekranlarında "fino" diyen Cem Küçük'ün sözlerini "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirip ceza vermeyen RTÜK üyelerini topa tuttu.Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybedenlere "manyak tipler" diyerek tepki çeken Cem Küçük, TGRT'de katıldığı bir programda, Ahmet Hakan için "Aydın Doğan'ın finosu, sahtekar" ifadesini kullanmıştı.Bu sözler üzerine Aydın Doğan ve Ahmet Hakan da TGRT Haber'i RTÜK'e şikayet etti. Ancak RTÜK oyçokluğuyla, 'Fino' benzetmesini ifade özgürlüğü sayıp ceza kesmedi.Bunun üzerine Ahmet Hakan, RTÜK üyelerine "Televizyon ekranından size 'fino' denseydi, size 'sahtekâr' denseydi... Yine de oyçokluğuyla 'Bu ifade özgürlüğüdür' der miydiniz?" diye sordu.TETİKÇİ pisliğin teki, televizyona çıkıp benim için “fino” dedi, “sahtekâr” dedi.RTÜK ne yaptı?“Fino” ve “sahtekâr” hakaretlerini ifade özgürlüğü sayıp ceza kesmedi.Bu kararı alan RTÜK yetkililerine sesleniyorum:Televizyon ekranından size “fino” denseydi, size “sahtekâr” denseydi...Yine de oyçokluğuyla “Bu ifade özgürlüğüdür” der miydiniz?Doğru söyleyin ama...Dininize, imanınıza doğru söyleyin.