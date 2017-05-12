Usta isim, yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor...

Son olarak atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programını sunan ekranların sevilen ismi, usta oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem, yeni bir proje için FOX’la anlaştı.19 Mayıs tarihinde ülkemizde vizyona girecek ‘The Ottoman Lieutenant’ filmiyle yurt dışında büyük ses getiren Yöntem, yepyeni bir proje için yeni sezonda FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak.Ünlü tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem’in hayranlarını ekrana kilitleyeceği projenin hazırlıkları son hız devam ediyor.