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12 Mayıs 2017

Selçuk Yöntem ekranlara geri dönüyor! Hangi kanal ile el sıkıştı?

selçuk yöntem
Usta isim, yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor...
Selçuk Yöntem ekranlara geri dönüyor! Hangi kanal ile el sıkıştı? Son olarak atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programını sunan ekranların sevilen ismi, usta oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem, yeni bir proje için FOX’la anlaştı.

19 Mayıs tarihinde ülkemizde vizyona girecek ‘The Ottoman Lieutenant’ filmiyle yurt dışında büyük ses getiren Yöntem, yepyeni bir proje için yeni sezonda FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ünlü tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem’in hayranlarını ekrana kilitleyeceği projenin hazırlıkları son hız devam ediyor.

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