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12 Mayıs 2017
Atatürk'e Hakaret Eden Süleyman Yeşilyurt Teslim oldu!
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süleyman yeşilyurt
Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı...
Atatürk'e hakaret ettiği iddiası ile hakkında yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Yeşilyurt, kaçmadığını ve hakaret etmediğini savundu.
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