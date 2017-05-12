Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı...

Atatürk'e hakaret ettiği iddiası ile hakkında yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Yeşilyurt, kaçmadığını ve hakaret etmediğini savundu.