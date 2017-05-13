Nihal Candan, Instagram'dan Seren Serengil'in klibindeki cesur fotoğraflarını paylaşıp "Bana hiç iyi örnek olmamıştınız" yazdı. Seren Serengil'den sert bir cevap geldi

Seren Serengil, sunucusu olduğu programda "Artık Nihal-Bahar Candan kardeşler konuşulmayacak" dedi. Bu sözler üzerine Survivor'ın eski yarışmacısı Nihal Candan, Instagram'ından Serengil'in cesur klibinden sahneleri paylaşarak, "Bana hiç iyi örnek olmamıştınız" mesajını yazdı.Nihal Candan'ın bu paylaşımının ardından Seren Serengil'den yanıt gecikmedi.Ünlü sunucu, Instagram'da isim vermeden yaptığı paylaşımda "Fotoğraf çektirmekle gecelere meze olmak farklı şeyler diye sohbet ediyoruz. Dünyadaki her starın dekoltesi olan fotoğrafı vardır ama bir gecelik aşkların ahlak dışı ilişkilerin seviyesiz kadınların fotoğraf çektirmelerine bile gerek yoktur. Ne olduklarının anlaşılması için ağızlarını açtıkları anda anlarsınız ne olduklarını. Sohbet ederken bunlara hem gülüyoruz hem de ne yalan söyleyeyim üzülüyoruz" yazdı.