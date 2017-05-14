Oyuncu Vildan Atasever, gençlik yıllarında verdiği çıplak pozlarını sonunda internetten temizletti.

Atasever 2000 yılında henüz kariyerinin başındayken 19 yaşında çıplak pozlar vermiş, sonra pişman olmuştu.Vildan Atasever, yıllar sonra o fotoğraflardan dolayı yaşadığı pişmanlıktan ötürü o fotoğrafları sildirmek için harekete geçti.Vildan Atasever ilk olarak 2011 yılında bu kareleri internetten sildirmek için girişimde bulunmuştu.Vildan Atasever büyük çabalar sonucunda amacına ulaştı. Güzel oyuncu, 25 bin lira harcadı ve seksi fotoğraflarını internetten temizletti.