Show TV'nin fenomen dizisi İçerde'nin 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'İçerde'nin 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Celal, Sarp'ı kaçırıyor. Celal'in 'Sen aileden değilsin artık, senin işini ben bitirmeyeceğim, bu işe çok daha hevesli biri var' dediği tanıtımda Mert'in Sarp'ın kafasına silah dayayıp 'İşte o gün geldi Sarp, ölmek için güzel bir gün' demesi izleyenlerde büyük merak uyandırdı. İşte İçerde 34. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 34. bölümünde; Sarp ve Mert’in kıran kırana geçen düellosu, ikisinin de kurtulmasıyla sonuçlanır. Ancak iki cephe arasındaki savaş, Celal’in Füsun’u kaçırtmasıyla kızışacaktır. Birincil hedefi Kudret olan Celal’in gözünü, Sarp’ı ve tüm sevdiklerini yok etme hırsı bürüyecektir.