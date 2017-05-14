Ezgi Mola, yeni bir proje için makyaj koltuğuna oturdu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Son dönemin başarılı kadın komedyenleri arasında gösterilen Ezgi Mola, takipçilerinin karşısına ilginç projelerle çıkmayı başarıyor.Sosyal medya hesabından işleri ve özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan Ezgi Mola, bu defa da erkek kılığına girerken çektiği bir videoyu paylaştı.Yeni projesi hakkında açıklama yapmayan Mola, paylaştığı videosuna 'Seni öpeceğim' notunu düştü. Kısa sürede hatırı sayılır bir izlenme oranına ulaşan videonun altına gelen yorumlardan belki de en yaratıcısı oyuncunun soyadına gönderme yapan, 'Kadınlığa kısa bir Mola' oldu.