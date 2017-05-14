Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı düğününde detaylar netleşmeye başladı. Eylül ayında dünyaevine girecek ikili, imzaları Fransa'da atacak

Şeyma Subaşı'nın geride bıraktığımız günlerde yaptığı evleniyorum açıklamasından sonra herkes düğün tarihine kilitlenmişti.Acun Ilıcalı'yla aşk yaşayan ve bu ilişkiden 4 yaşında Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, geçen ay Instagram hesabında evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın düğününün detayları belli olmaya başladı.Subaşı ve Ilıcalı, eylül ayında Fransa'da evlenecek. Ilıcalı, düğüne Türkiye'den katılacak konuklara özel uçağını tahsis edecek. Şeyma Subaşı, şu sıralar Derin Mermerci'nin stil ve moda sitesi gibi bir site açma hazırlığında. Son dönemde tüm vaktini bu konuyla ilgilenerek geçiren Subaşı, sitenin yayına başlamasının ardından düğün hazırlıklarına hız verecek.