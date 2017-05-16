8 daire başkanının görevden alındığı öğrenildi...

TRT Genel Müdürü Şenol Göka geçen hafta görevinden istifa etmişti. Göka'nın istifa dilekçesinde, 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' ifadeleri yer almıştı. Göka'nın istifası kabul edilmiş, yerine atama yapılıncaya kadar TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu'nun vekalet edeceği öğrenilmişti.Hürriyet'ten Aysel Alp'ın haberine göre; TRT'de Göka'nın genel müdürlükten istifasının ardından dün de 8 daire başkanının görevden alındığı öğrenildi.Görevden alınanlardan birisi de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un özel kalem müdürüyken TRT Genel Sekreterliğine getirdiği Bünyamin Korkmaz oldu.Şenol Göka'nın Özel Kalem Müdürü Alper Altuğ Köselerli de görevden alınan bir başka isim oldu. Görevden alınan Daire Başkanlarından bazıları şöyle: Müzik Dairesi Başkanlığına da vekalet eden Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen de her iki dairedeki görevinden alındı. Dışilişkiler Dairesi Başkanı Çağlar Tankur Yürümez da görevden alınan bir başka isim oldu.