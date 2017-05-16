Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in gözaltına alınmasının ardından Nedim Şener'in hedefe konulmasına Ahmet Hakan tepki gösterdi

Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'le ilgili atılan başlık nedeniyle geçtiğimiz Cuma sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in gözaltına alınmasının ardından Nedim Şener eleştiri oklarının hedefi oldu.Posta yazarı Nedim Şener, cumhuriyet.com.tr'de yer alan “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığı nedeniyle bir tweet atmış, “Sevgili büyüğümüz Orhan Erinç, bu başlığı atan hayvanı Cumhuriyet çatısı altında tutmayın” diyerek o başlığı atan kişinin kovulmasını istemişti.Sosyal medyada hedefe konulan Nedim Şener'e Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan destek geldi.İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısından "Nedim" başlıklı bölüm:Atılan kötü bir başlık yüzünden gazeteciyi gözaltına alan iklimi, anlayışı, sistemi falan bir tarafa bırakmışlar...Büyük bir zevk ve iştahla Nedim Şener’i linç ediyorlar.Neymiş Nedim’in suçu?Trafik kazasında ölen rahmetli savcı için Cumhuriyet gazetesinde atılan “kamyon biçti” başlığını eleştirmek.Ne yani?Eleştirilmeyecek mi kardeşim bu başlık?“Kötü bir başlık” denmeyecek mi?Kol kırılacak yen içinde mi kalacak?Görmezden mi gelinecek?“Bu başlığı atanı gözaltına alırlar, ben de ihbarcı konumuna düşerim” falan denecek ve ses edilmeyecek mi?Bu mudur yani istenen?Nedim’in yaptığı şudur:- Hem o başlığı eleştirmek.- Hem de o başlık nedeniyle gözaltına almayı eleştirmek.Ne yani?Bu ikisini birden yapamayacak mıyız?Ne yani?İki tarafın da kaba softalarına ve ham yobazlarına teslim mi olacağız?