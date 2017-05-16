İçerde dizisinin son bölümü yine izleyenleri ekran başına kilitledi

Geçen bölümlerde 'Melek' karakterinin ölmesiyle Bensu Soral diziye veda etmiş ve hayranlarını üzmüştü. İçerde dizisinin son bölümü yine izleyenleri ekran başına kilitledi.Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor ve Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı 'İçerde' dizisinde, Yusuf Müdür (Mustafa Uğurlu) baş düşmanı Celal Duman (Çetin Tekindor) tarafından vurularak öldürüldü.İçerde dizisi, reyting başarısını tadında bırakacak ve Haziran 2017'de 39.bölümüyle final yapacak.Dizinin 35. bölümünüden ilk görüntüler yayınlandı. Yeni bölümde Sarp (Çağatay Ulusoy) Yusuf Müdür'ün ekibine polis olduğunu anlatmaya çalışıyor.