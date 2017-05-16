İstanbullu Gelin adlı dizinin başrollerinde oynayan ikili Aslı Enver ve Özcan Deniz hakkında şok bir iddia ortaya atıldı

Herkes Murat Boz ve Aslı Enver aşkının Nihal-Bahar Candan yüzünden bittiğini konuşurken ayrılığın altından Özcan Deniz çıktı. Ünlü oyuncunun yakın çevresine göre Enver ile Deniz, yaklaşık 1 buçuk aydır gizli gizli aşk yaşıyor.Herkes Aslı Enver'le Murat Boz aşkının, ünlü popçunun Bahar-Nihal Candan kardeşlerle yaptığı kaçamak yüzünden bittiğini konuşurken iddialara göre işin aslı hiç de göründüğü gibi değil. Dedikodulara göre ikilinin evliliğe giden ilişkisi Aslı Enver'in çekimleri Bursa'da gerçekleşen dizisi nedeniyle sekteye uğradı. Boz, Enver'in dizideki Özcan Deniz'le öpüşme sahnelerinden rahatsız olunca ilişki çıkmaza girdi. Murat Boz, güzel oyuncunun Deniz'le samimi sahnelerini kıskanırken Özcan Deniz'in yakın çevresinden gelen dedikodular şoke eden cinstendi.Yakın arkadaşlarına Aslı Enver'den çok hoşlandığını dile getiren Deniz, bununla da kalmadı ve güzel oyuncuyla yaklaşık 1 buçuk aydır gizli gizli aşk yaşadığını söyledi… Aslı Enver'i ailesiyle dahi tanıştırdığı öğrenilen Deniz, bir süredir birlikte olduğu 26 yaşındaki sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu da Enver uğruna terk etti. Hatta ünlü oyuncu, önceki gün de genç sunucuyu sosyal medyada takipten çıkardı. Murat Boz'un gündem yaratan olaylı gecesi hakkında da tek kelime etmeyen Aslı Enver'in kendi ihanetini ört bas etmek için tıp oynadığı da konuşulanlar arasında… Bu şok iddia üzerine ise gözler bu kez Murat Boz'da!.